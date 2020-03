Ospedale e Pronto soccorso in sofferenza, all'Infantile bambini positivi al Covid-19

ALESSANDRIA - La bufera scatenata dal coronavirus è nel pieno della sua violenza. Il pronto soccorso di Alessandria è in sofferenza, al momento sono pochissimi i posti letto rimasti a disposizione dell'emergenza Covid-19. Alcuni pazienti vengono soccorsi e portati direttamente in strutture di altre province. La corsa della malattia è in atto, gli operatori sanitari stanno facendo l'impossibile ma le armi che hanno a disposizione sono perlopiù scarse.

Nelle ultime ventiquattro ore, la corsa delle ambulanze ha interessato anche chiamate di soccorso di genitori i cui figli presentavano sintomi riconducibili al virus. All'ospedale Infantile abbiamo notizia dell'accorpamento di alcuni reparti, in Neuropsichiatria (sezione Covid-19) alcuni giorni fa erano ricoverati 5 bambini che risultano in buone condizioni. Tra mercoledì e giovedì (25 e 26 marzo), altri tre casi positivi: due sono stati ricoverati, mentre per uno è stato possibile il trasferimento a casa. Oggi i medici stanno verificando altri due casi sospetti.