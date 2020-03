Sorpreso a girare in auto: non aveva nemmeno la patente

SERRAVALLE SCRIVIA — Si trovava alla guida di un veicolo senza alcun valido motivo e come se non bastasse non aveva neanche mai conseguito la patente. L’accaduto ha lasciato senza parole gli agenti della polizia municipale di Serravalle Scrivia che ieri pomeriggio, sabato 28 marzo, hanno fermato un 24enne di Novi Ligure mentre guidava un’auto con altre persone a bordo.

Ma non è finita qui: perché all’atto del controllo gli uomini del comandante Ezio Bassani hanno scoperto che F. N., queste le iniziali del conducente, era già stato sorpreso due volte alla guida senza patente. In più, il veicolo non era revisionato.

L’auto è stata sottoposta a provvedimento di natura cautelare in attesa degli sviluppi delle attività di indagine che, oltre alle pesanti sanzioni che sono state irrogate, porteranno alla confisca del veicolo.