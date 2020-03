Analogie tra malaria e covid 19, il medico ha individuato la sua profilassi

NOVI LIGURE - Beppe Ferrorelli è un medico da poco in pensione che per 40 anni ha lavorato al laboratorio analisi dell’ospedale di Novi Ligure. Non è uno che frequenta i social, ma nella sua lunga professione si è interessato di parassitologia e malattie d’importazione.

Questo lo ha indotto prima ad analizzare l’attuale emergenza ‘Covid 19’, poi a rompere gli indugi che lo hanno sempre separato dai social per registrare questo video attraverso il quale fornisce la sua versione dei fatti e un interessante suggerimento.

Partendo dalla considerazione che in Italia e nel mondo le zone meno colpite dal ‘coronavirus’ sono le zone malariche o ex malariche, Beppe Ferrorelli è giunto alla conclusione che, se per la malaria lo stesso farmaco che si usava per la cura poi lo si è utilizzato per la profilassi, per quale motivo questo non dovrebbe funzionare per il coronavirus?

La cloroclina è un farmaco che costa pochissimo e non ha controindicazioni. Quindi a provare, secondo Ferrorelli, non ci si rimette e lo spiega nel video che ci ha messo a disposizione.