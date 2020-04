Il campionato è finito, Fortitudo ripartirà

ALESSANDRIA - La serie B è finita. Dalla Federazione italiana pallacanestro è arrivata oggi la comunicazione che non ci saranno altre gare, né promozioni e retrocessioni. Organico congelato al momento dell'ultimo turno, nel weekend del 22 e 23 febbraio.

Una decisione annunciata: anche la Fortitudo Alessandria si era espressa per lo stop senza ulteriori attese, come altri 46 club, quasi il 75 per cento della serie cadetta. Il presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, ha invitato i dirigenti dei club a fare proposte per la stagione 2020 - 2021, che poi la Fip esaminerà.

"Possiamo dire, fin da ora, che Fortitudo Alessandria sarà regolarmente al via della prossima serie B - sottolineano l'amministratore unico, Maurizio Mazzieri, e coach Claudio Vandoni - sempre puntando sulla valorizzazione dei giovani. In una provincia molto vivace, con due club di A2, questo è il ruolo che sentiamo più nostro. Un grazie agli atleti, ai tifosi, al nostro sponsor Sandara: anche se a distanza, siamo già al lavoro".

I giocatori sono tutti rientrati a casa: oggi partirà capitan Lemmi, due giorni fa ha salutato Zampolli, tesserato l'ultimo giorno di mercato e mai schierato, perché dal 29 febbraio nn si è più giocato.