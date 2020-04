Addio a Gianni Cattaneo, pallavolista e fondatore dell'Atla

ALESSANDRIA - Un altro lutto nel mondo della pallavolo. Si è spento oggi Gianni Cattaneo, classe 1954. Figlio d'arte, dal papà Francesco 'Cico', che era stato anche in nazionale, ha eredito la passione per il volley, come ricorda un amico e compagno di squadra, Massimo Raffaldi, "e per i valori dello sport. Perché Gianni è sempre stato una persona sportiva e corretta, in campo e nella vita".

Ha giocato fino alla C regionale, con ottimi risultati, poi insieme ad un gruppo di amici ha dato vita all'Atla, Associazione Tempo Libero Alessandria, "che ancora oggi, dopo più di 15 anni - sottolinea ancora Raffaldi - è l'associazione sportiva pallavolista amatoriale con più tradizione e storia alessandrina".

Nell'Atla Cattaneo ha giocato ed è stato dirigente, sempre in prima linea per la riuscita dei tanti eventi organizzati. Molti sono gli amici anche nel gruppo della grande pallavolo torinese degli anni '80 che oggi lo ricordano, come tanti ad Alessandria, che lo hanno conosciuto anche come titolare di un negozio di calzature.

Lo piangono i figli Alessandro e Francesca. "Grazie di tutto quello che ci hai dato - così Raffaldi - siamo sicuri che ti avremo sempre vicino".