“Uomo nel pozzo”: scatta l’allarme, elisoccorso in volo

PARODI LIGURE - AGGIORNAMENTO ORE 17 - Un parente lo aveva visto cadere nel pozzo, e aveva dato l’allarme. Ma i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La vittima si chiamava Alfredo Bricola, aveva 70 anni, e ha perso la vita per le lesioni riportate nella caduta in un pozzo nella vigna di sua proprietà. Operaio dell’Enel in pensione, era stato per oltre vent’anni consigliere comunale, carica ricoperta fino al 2014. Da circa due anni viveva solo, dopo la morte dell’anziana madre.

ORE 15.20 - Elisoccorso, Carabinieri e Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Parodi Ligure. A lanciare l’allarme un abitante: un suo parente sarebbe caduto in un pozzo.

Al momento non si conoscono altri particolari. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono appena arrivati sul posto. Seguono aggiornamenti.