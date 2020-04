In auto con hashish e coltello: denunciato 34enne

SAN SALVATORE - I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Monferrato hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti offendere un trentaquattrenne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, controllato a bordo della propria autovettura a Castelletto Monferrato, è stato trovato in possesso di un coltello e di 2 grammi di hashish, motivo per cui, oltre alla denuncia, è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida.