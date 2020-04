In tutti i Comuni minuto di silenzio in memoria di Beppe Panaro

PROVINCIA - Nel pomeriggio di domani, mercoledì 15, al cimitero di Castelletto d'Erro si terrà la cerimonia di benedizione della salma del sindaco Giuseppe Panaro, deceduto nella mattinata di Pasqua per complicanze dovute al Covid 19. Il occasione del rito funebre, che inizierà alle 16, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi ha invitato tutti i sindaci del territorio ad osservare un minuto di raccoglimento e ad imbrunire le bandiere comunali.

«Oltre che un collega, tanti di noi perdono un amico presente e leale, che è saputo sempre stare silenziosamente in prima linea e anteporre gli interessi della sua comunità a quelli politici o partitici - ha detto il Presidente Baldi - E’ stato contagiato nei primi giorni di questa che sarà ricordata come la più grande emergenza della storia repubblicana. Ci eravamo subito tutti preoccupati, ma mai avremmo pensato a questo tragico epilogo. Non potendo partecipare personalmente al rito funebre, in ossequio alle disposizioni di legge, voglio inviare un abbraccio alla moglie Anna ed al figlio Francesco, e i miei sentimenti di umana solidarietà all’intera comunità castellettese», con queste parole il presidente Baldi ha reso omaggio al compianto Beppe Panaro.