Bertram, Alibegovic nel quintetto all-time

TORTONA - Prende forma il quintetto all-time della Bertram Derthona nella sei stagioni in A2. Dopo il play Marco Spissu e la guardia Ramon Galloway, l'ala piccola più votata dai tifosi è Mirza Alibegovic, che mette in fila, come preferenze, Leone Gioria e Melvin Johnson.

Arrivato a Tortona nel febbraio 2018, Alibegovic ha dato subito un contributo determinante alla conquista della Coppa Italia di A2, a Jesi, battendo in finale Ravenna. Con la casacca dei leoni, Mirza ha confermato la mano calda da tre punti, 40 per cento su sette tentativi a partita nel 2018/2019, con una media, nella passata stagione, di 18,7 punti.

Non solo,proprio nello scorso campionato, contro Cassino, il giocatore classe '92 ha fatto segnare il suo record di punti in una gara, ben 38.

Adesso i sostenitori devono scegliere l'ala grande: alla fase finale sono approdati De 'Mon Brooks, Giampaolo Ricci e Paulius Sorokas. Si vota sul sito www.derthonabasket.it e sulla app: il contest è realizzato con la collaborazione del Gruppodigit.