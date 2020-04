Con 2000 pecore danneggia le piante da tartufo. Pastore denunciato

ROSIGNANO - I Carabinieri della Stazione di Rosignano, in seguito a querela presentata da due proprietari terrieri, hanno denunciato in stato di libertà per introduzione di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo un pastore 67enne di Verolengo (To) con precedenti di polizia, reo di avere introdotto e lasciato pascolare il proprio gregge di pecore, composto da circa duemila capi, all’interno dei terreni di proprietà dei querelanti, danneggiando le colture presenti, prevalentemente piante tartufigene ed erba medica, provocando danni per migliaia di euro.