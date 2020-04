Un contagio anche a Pareto: è il primo caso

PARETO - Fino a ieri risultava tra i comuni cosiddetti Covid free, poi nella serata di lunedì 20 il comunicato del sindaco di Pareto, Walter Borreani: «Sul territorio comunale è stato registrato il primo caso di positività, accertata da tampone, al virus COVID-19.

La persona interessata si trovava già in quarantena: «Questo dovrebbe avere azzerato le probabilità di diffusione del contagio, in quanto l’isolamento ha impedito all’interessato (ed ai propri famigliari) di avere contatti con il resto della popolazione, da più di 15 giorni. Ad oggi - continua Borreani - il Comune ha adottato ogni precauzione atta a contenere il contagio, adottando anche misure più restrittive di quelle imposte dal Decreto del Consiglio dei Ministri e dall’Ordinanza della Regione Piemonte. Invitiamo la popolazione a non abbassare la guardia e a rispettare i Dpcm e le ordinanze regionali»