A Casale è iniziata la distribuzione delle mascherine

CASALE - Consueto messaggio serale del sindaco Federico Riboldi sulla situazione in città. Un nuovo decesso è stato registrato al Santo Spirito, cinque ricoveri e otto dimissioni.

Dalla sede della Protezione Civile con il coordinatore Enzo Amich, il primo cittadino informa sulla distribuzione delle mascherine chirurgiche in tutte le buche delle lettere, iniziata oggi: saranno distribuite, in una busta chiusa, due mascherine per ognuno dei circa 20 mila nuclei familiari. Nelle scorse settimane erano state distribuite oltre 20 mila mascherine agli over 65, malati cronici e persone in difficoltà.

In totale le mascherine acquistate e consegnate dall’inizio dell’emergenza dal Comune di casale sono circa 130.000.