Incidente sull'A26, autostrada chiusa

MASONE - Blocco totale sull'A26, nel tratto compreso fra il casello di Masone e il bivio con l'A10. In seguito del ribaltamento di un mezzo pesante, Aspi ha provveduto alla chiusura di entrambe le carreggiate per permettere ai soccorsi di completare le operazioni di recupero dei veicolo. Sin da metà mattinata si registrano code e rallentamenti sia verso Sud, con i veicoli che devono percorrere la strada provinciale "del Turchino" per raggiungere Genova e la Liguria, sia in direzione Nord, con l'A7, la Milano-Serravalle, come unica opzione temporanea per i tir che devono recarsi in Piemonte e Lombardia. Una volta terminato l'intervento, l'autostrada dei Trafori sarà riaperta alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.