Albero sradicato, via Oneto chiusa (e già riaperta) per la rimozione

NOVI LIGURE - Via Oneto a Novi Ligure chiusa al traffico alcune ore per consentire a vigili del fuoco e giardinieri del Comune di mettere in sicurezza la strada dal pericolo di caduta di un albero ad alto fusto che fondava, ma non troppo, le sue radici sulle pendici del parco castello. Il vento che dalla notte scorsa soffia forte su Novi Ligure lo ha fatto adagiare su un’altra pianta a poca distanza.

La posizione instabile e il persistere delle folate di vento hanno indotto i vigili del fuoco e gli amministratori comunali a procedere all’abbattimento dell’albero che era in posizione instabile e rischiava di precipitare nella sottostante via Oneto.

Per eseguire l’operazione il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici ha disposto la chiusura della strada per circa due ore, il tempo necessario alla rimozione dell’albero sradicato dal vento. Il fusto alto oltre dodici metri, è stato sezionato in strada e successivamente trasportato nei depositi comunali.

Via Oneto è già stata riaperta al traffico veicolare. Persiste forte vento nella zona di Novi Ligure e nelle colline circostanti.