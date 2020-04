Le leggende? Tava e Martinoni

ALESSANDRIA - Roberto Tava e Niccolò Martinoni, il presidente della Bertram Derthona e il capitano della Novipiù Junior: sono loro le 'Leggende', i vincitori del contest della Lega Nazionale Pallacanestro per tutte le società di A2.

Una lunga selezione, partendo da 16 nomi per ogni club, e i vincitori ora entreranno nella fase finale.

Alla Bertram quasi quattromila i voti espressi dai tifosi nell'ultimo atto: Tava ha vinto il duello con il suo compagno di squadra Paolo De Ros. Poche decine di voti hanno diviso le due bandiere tortonesi, in un duello bellissimo ed equilibrato, che si è deciso nelle ultime ore: 52 per centro contro 48 e per il vincitore ci sono anche i complimenti del finalista. "Ringrazio tutte le persone che hanno deciso di votare per me – così De Ros – Mi complimento e mando un grande abbraccio a Roberto. Invito tutti i tifosi, ora, a votarlo nella fase successiva, ancora più numerosi. In questo modo potremo tenere alto il nome del Derthona a livello nazionaleʺ.

Grande la soddisfazione di Martinoni, che nell'utimo atto ha prevalso su Brett Blizzard. "La Junior Casale il Monferrato mi sono entrati dentro, oramai lo sanno tutti. Ho avuto grandi maestri che nei primi anni mi hanno insegnato molto. Mi sono confrontato con miti, campioni e amici - così 'Marti' sulla pagina faebook della società - ma mi piace pensare di essermi costruito questo risultato con i valori che mi contraddistinguono. Vi ringrazio tutti, anche chi mi ha votato da lontano. Oggi sono 'leggenda', ma la strada è ancora lunga e io ho ancora molti obiettivi da raggiungere".

A partire dal mese di maggio Roberto Tava e Niccolò Martinoni torneranno 'in campo' con gli altri campioni dei tabelloni della #SfidaLeggendeLNP