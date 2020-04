Tiger Novi, il torneo virtuale è con disegni e temi

NOVI LIGURE - Non solo esercizi e allenamenti mirati: la Tiger Novi ha organizzato un torneo virtuale, in cui i ragazzi di tutte le formazioni del settore giovanile si 'sfidano' non con palleggi, stop e colpi di testa, ma con disegni e temi. Ogni elaborato vale come un gol e assegna un punto alla propria squadra. Dopo 45 giorni la classifica provvisoria è capeggiata dai pulcini, con 73 punti. C'è anche la graduatoria dei bomber: comanda Emanuele Carrara (Primi Calci) con 41 'reti', incalzato da Deivid Velcani con 37.

Da quando è iniziata questa 'competizione', quasi 200 i lavori realizzati dai tigrotti novesi. Alcuni disegni saranno esposti nel negozio del presidente Daniele Pittarello, il tabaccaio di Sant’Andrea, impegnato in prima persona nella raccolta di generi di prima necessità e di capi di abbigliamento per le persone in difficoltà.

Dalla Milan Academy, a cui la società è affiliata, e che segue anche il torneo virtuale, è arrivato un suggerimento per coinvolgere ancora di più i piccoli calciatori: realizzare video personali per far vedere a tutti come esulteranno quando si potrà tornare in campo. "Siamo stati i primi, fra i club affiliati, ad essere coinvolti in una videochat con il tutor Danilo Tedoldi - spiegano i dirigenti della Tiger - e gli appuntamenti proseguiranno. Il Memorial 'La Benedicta', torneo interregionale con altri club legati ai rossoneri, è stato annullato. Noi siamo al lavoro per provare a programmare la prossima stagione, anche se ancora non sappiamo quando e come potremo ripartire, perché la salute è la priorità".