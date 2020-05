Tanti auguri dal terrazzo. Per Martina c'è la sorpresa della Croce Rossa

VALENZA - Compiere 18 anni al tempo del Covid è sicuramente un gran disagio. La neomaggiorenne valenzana Martina oggi ha però ricevuto un regalo speciale. Sotto casa si è trovata i volontari della Croce Rossa di Valenza che, armati di megafono e casse stereo, le hanno dedicato un "tanti auguri" speciale, un ringraziamento per lei, che proprio oggi si è iscritta all'importante realtà di volontariato ma anche per sua madre Cristina, da anni impegnata con la "Croce".

«Con questo gesto voglio ringraziare anche la trentina di volontari che ogni giorno in questa emergenza rinunciano al riposo per aiutare la popolazione valenzana, stanno facendo moltissimo» spiega il responsabile della Croce Rossa di Valenza Gianluca Erba.