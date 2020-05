Auto cappottata sul ponte del Po

CASALE - Questa mattina, dopo le 11, un automobile, per cause ancora da verificare, si è ribaltata sul ponte del Po. Sul luogo del sinistro sono intervenuti la polizia locale, il 118 e i Vigili del Fuoco. L'occupante del veicolo, liberato dai pompieri, è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. La circolazione è stata inizialmente interrotta, quindi consentita a una sola corsia.