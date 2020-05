'SenzaGiro'. Aspettando il Giro d'Italia

ALESSANDRIA - Il via sarebbe stato domani, sabato, con la cronometro a Budapest. Ma il Giro d'Italia ha cambiato data. C'è chi, però, pedalerà lo stesso: un gruppo di scrittori, giornalisti e illustratori che, ogni giorno, saranno i narratori per 'SenzaGiro'. "Nato come un gioco - spiegano gli ideatori - si è trasformato in un progetto serio e ambzioso.

Il sito (www.senzagiro.com) è già on line, con il primo contributo, una sorta di prologo, affidato a Claudio Gregori, molto legato al nostro territorio. Fra gli illustratori non poteva mancare Riccardo Guasco.

Ci saranno rubriche, libri, contributi teatrali, schede dei luoghi curate dal Touring Club Italiano. Una iniziativa che è piaciuta molto anche al museo AcdB, impegnato nella promozione di questa originale iniziativa.

Per il Giro vero, invece, bisognerà attendere il 3 ottobre. Prima, l'8 agosto, è la data indicata per la Milano - Sanremo, che per oltre 60 chilometri corre sulle strade della provincia.