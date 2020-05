"Acqui rappresenterà la provincia in B1"

ACQUI TERME - "Pallavolo Acqui rappresenterà la provincia nella terza serie nazionale femminile". L'annuncio del direttore sportivo Claudio Valnegri conferma una anticipazione del Piccolo di qualche settimana fa. "Non solo siamo pronti a ripartire, ma stiamo lavorando per concretizzare importanti novità per il settore giovanile:avremo la prima squadra in B1, ma anche alcune formazioni del vivaio attrezzate per essere protagoniste".

I dettagli? "Prima vogliamo avere certezze dalla Federvolley su modalità e tempi della ripresa dell'attività agonistica. Per il momento - spiega la dirigenza termale - sappiamo solo che i gironi saranno a 12 squadre, riducendo trasferte e costi".

La guida tecnica sarà sempre di Ivano Marenco e Valnegri sta già lavorando per trattenere alcune giocatrici e componenti dello staff. "Le prossime settimane saranno decisive - aggiunge il ds - La prima notizia importante è la nostra presenza in B1 e nei campionati giovanili".