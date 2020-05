Lockdown: parrucchiere al lavoro, scatta la multa anche per il cliente

ALESSANDRIA - Un taglio di capelli particolarmente costoso per il cliente di un parrucchiere che, nonostante il lockdown, è stato sorpreso mentre sistemava l’acconciatura a chi, evidentemente, non poteva attendere l’apertura del negozio.

È accaduto venerdì scorso, in una zona del centro.

Gli agenti dell’Ufficio della Polizia Amministrativa della Municipale sono intervenuti, su segnalazione, e qualche tempo dopo il loro arrivo hanno accertato quell’attività che non avrebbe dovuto essere.

Così è scattata la sanzione amministrativa: 286 euro notificate al titolare dell’esercizio, stesso importo al cliente. Per il parrucchiere, inoltre, è scattata la segnalazione in Prefettura che valuterà altri eventuali provvedimenti.