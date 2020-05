Outlet, domani si riapre dopo 67 giorni

SERRAVALLE SCRIVIA - Dopo 67 giorni di chiusura domani riapre il Serravalle outlet. Apprese le regole per la Fase 2 in Piemonte rese note dal presidente della giunta regionale nella tarda serata di sabato, all’oasi dello shopping la macchina organizzativa per la riapertura ha accelerato e sta lavorando anche oggi per farsi trovare pronta ad accogliere i visitatori dalle 10 di domani, lunedì.

Sarà una riapertura graduale, perché le norme imposte dal decreto del presidente del Consiglio per le prossime due settimane consentono gli spostamenti solo all’interno delle regioni e perché in Piemonte bar, ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti potranno riaprire soltanto da sabato 23 maggio. Questo significa che bar e ristoranti che sono in funzione all’interno del Serravalle outlet potranno vendere solo cibo da asporto per i visitatori e per chi lavora nei negozi. Anche gli altri punti vendita avranno facoltà di aprire o tenere chiuso sino al 3 giugno, quando saranno nuovamente ammessi gli spostamenti da regione a regione, così come quelli da e per l’estero da dove, in tempi di normalità per il commercio, arrivavano oltre la metà dei visitatori del centro commerciale.

Da domani e per la prossima settimana l’orario previsto sarà dalle 10 alle 18 per una ripresa soft dell’attività, utile a rodare le misure di prevenzione sanitaria che stanno per essere predisposte in queste ore. Ma, dopo 67 giorni di chiusura, per tutti l’importante è ripartire o quantomeno avere l’autorizzazione a poterlo fare.