Conzano, il video dei banditi durante un colpo

CONZANO - Quattro motociclisti, sue due moto. Completamente vestiti di nero. Non semplici bikers, ma banditi in azione del Monferrato, più precisamente a Conzano dove sono riusciti ad entrare in una abitazione. Pochi istanti per forzare la porta e il gioco è fatto. Non sono rimasti molto in casa perchè l’allarme, che hanno cercato di disattivare (si sente in sottofondo), aveva già inviato le chiamate. Nelle immagini potete vedere i banditi forzare la porta e muoversi all’interno con i frontalini accesi.

Fortunatamente, il proprietario è arrivato pochi minuti dopo l’incursione. Ora sono al lavoro i Carabineri di Occimiano, diretti dalla Compagnia di Casale.

È necessario prestare la massima attenzione, perché quello di giovedì scorso (14 maggio) non è un caso sporadico. L’antifurto è sicuramente un valido deterrente, soprattutto, spiegano i militari, se collegato alle forze dell’ordine.

Da domani, lunedi, intensificati i controlli dei Carabinieri su tutto il territorio.