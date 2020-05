Educazione stradale, lezioni a distanza con norme del ‘dopo covid’

SERRAVALLE SCRIVIA - Nel periodo del ‘lockdown’ e della chiusura delle scuole, il comando della Polizia municipale di Serravalle Scrivia al comando di Ezio Bassani e i docenti dell’istituto comprensivo ‘Martiri della Benedicta’ diretto da Carlo Oneto, hanno promosso e attuato un apprezzato corso di educazione stradale con lezioni a distanza. L’esito dell’innovativo sistema di insegnamento, è stato seguito con interesse dagli studenti ed apprezzato dai loro genitori.

La positiva esperienza delle lezioni di educazione stradale in modalità telematica è stata inserita nel video che racconta la gestione dell’emergenza a Serravalle Scrivia del quale vi proponiamo la parte che riguarda l’educazione stradale a distanza riservata agli studenti tramite la quale, per la prima volta, vengono dati insegnamenti su come convivere con l’emergenza e interpretare i cartelli sull’utilizzo di parchi e giochi pubblici.