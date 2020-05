Trovato bracciale da uomo in via Marengo

ALESSANDRIA - Appello di una nostra lettrice: "Ho trovato ad Alessandria, nel parcheggio a lato della Bpm in via Marengo, un bracciale da uomo in acciaio, con placca rettangolare incisa. Sarei lieta di poterlo restituire al legittimo proprietario, previa descrizione dell'incisione posta su di esso. Chi lo riconoscesse, può contattarmi al 339 7295324".