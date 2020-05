Le carte della storia tornano consultabili

Da lunedì l'Archivio di Stato di Alessandria riaprirà al pubblico in modo graduale, su prenotazione e con utenza contingentata e orario ridotto nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

In questa fase iniziale verranno osservati i seguenti orari settimanali:

lunedì e venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.15;

martedì dalle ore 8.10 alle ore 16.45;

mercoledì e giovedì chiuso al pubblico, ma è garantito il servizio di ricerca a distanza svolto dal personale.

Per le disposizioni di contenimento del contagio covid19 saranno ammessi in sala studio due utenti al giorno previa prenotazione entro i due giorni lavorativi precedenti, con ricevuta di conferma da parte dell’Archivio. Nella prenotazione devono essere indicati: nome, cognome, recapito telefonico (indispensabile per agevolare le comunicazioni), oggetto della ricerca, archivio/fondo che si intende consultare, per un massimo di tre unità richiedibili al giorno, elencate con segnature archivistiche il più precise possibile.

Gli utenti accederanno all'Istituto muniti di propri guanti e mascherine.

La richiesta per l’accesso avviene esclusivamente via e-mail all’indirizzo as-al.salastudio@beniculturali.it.

Tutti i dettagli delle modalità di prenotazione e accesso in sala studio (v. allegato) sono elencati nelle “Procedure temporanee” sul sito internet istituzionale http://www.archiviodistatoalessandria.beniculturali.it/