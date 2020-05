Caraffa: la delibera divide i lotti ex Sapsa

SILVANO D'ORBA - Il nuovo step della conferenza dei servizi è previsto per martedì. Nel frattempo il comune di Silvano d'Orba ha approvato la delibera che di fatto separa, a livello urbanistico, i due lotti dell'ex Sapsa Bedding, lo spazio sul quale dovrebbe nascere lo stabilimento Refuel per il trattamento dei rifiuti dall'altro acquistato dal gruppo Beta Consulting. "Con questo provvedimento - ha spiegato nel corso della seduta il sindaco, Pino Coco - non esprimiamo valore di fattibilità sul progetto. L'ufficio tecnico è al lavoro per le sue osservazioni, saranno presentate in sede di conferenza dei servizi". Sul provvedimento si è divisa la minoranza. Alla finestra Legambiente e comitato di vicinato contrari all'insediamento e pronti a dare battaglia.