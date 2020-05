Riapre il campo scuola: primi allenamenti

ALESSANDRIA - Alle 16.30 di oggi ha riaperto anche il campo scuola. L'Atletica Alessandria ha messo in atto tutte le disposizioni del protocollo, sfruttando il cancello all'altezza della tribuna per l'entrata e quello a poche decine di metri per l'uscita. Insieme agli allenatori, il presidente Franco Romeo e il direttore tecnico Giancarlo Rapetti hanno elaborato un calendario, per garantire il numero autorizzato di atleti per ogni seduta di lavoro. L'orario sarà, ogni giorno, dalle 14 alle 20, per favorire anche gli amatori.

Primi a scendere in pista sono stati cadetti, velocisti e marciatori. Le regole sono rigide: per i 200 metri, ad esempio, si utilizzano le corsie 2, 4 e 6, negli 800 partenze distanziate di 6 secondi, e nei salti ognuno deve avere un suo telo da posizionare sulla materassina.