Polizia Locale di Valenza in lutto: è morto il vigile Silvio Procchio

VALENZA - La Polizia Locale di Valenza e tutta la comunità valenzana sono in lutto per la morte, avvenuta poche ore fa, del vigile Silvio Procchio. L'agente, ricoverato in terapia intensiva, da tante settimane stava lottando contro il Covid. Lascia la moglie Francesca. Tra i primi a voler lasciare un messaggio di cordoglio il capogruppo della Lega Maurizio Oddone: «Era al servizio della città, vicino a noi cittadini. Ci ha lasciati una brava persona, voglio esprimere la mia vicinanza al corpo della Polizia Locale, alla moglie e alla famiglia».

Nel pomeriggio anche il Comando di Polizia Locale e l'Amministrazione si sono uniti nel cordoglio chiedendo il massimo rispetto «In memoria di una persona di rare qualità, che ha sempre lavorato in modo operoso e silente. Silvio lascia un grande vuoto anche nella “famiglia” del Comune; egli ha saputo onorare la divisa sacrificandosi per la comunità e il Corpo di Polizia Locale con il suo modo sempre rispettoso discreto. Di lui resta il ricordo indelebile di una professionalità e umanità non comuni».