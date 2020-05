SOSteniamoci, c'è anche la Fortitudo

ALESSANDRIA - Ci sono anche due cestisti della Fortitudo Alessandria di B fra gli sportivi coinvolti nella campagna lanciata da Service of Sport.

"Una stagione interrotta bruscamente per tutte le discipline - spiegano i promotori dell'iniziativa - ma noi abbiamo voluto tenerla aperta attraverso i ricordi dei protagonisti, di molte discipline". L'invito è farsi un selfie, con la scritta #SOSteniamoci, e poi postarlo raaccontando un aneddoto dell'annata agonistica. "Tutto è nato perché vogliamo che emozione ed entusiasmo vincano sempre su noia e paura".

Capitan Michael Lemmi ha scelto la canotta dei Los Angeles Lakers per confessare che "il momento più importante è stato quando ci hanno comunicato il ripescaggio in B". Oggi è stata la volta di Dario Gay. "Il ricordo più bello è la partita in casa, al PalaCima, contro Cecina: dopo quasi quattro anni sono tornato a giocare contro mio fratello Flavio. Abbiamo avuto il sostegno di tanti amici: un'emozione indescrivibile".