Guido Grassi Damiani nominato Cavaliere del Lavoro

VALENZA – Nella giornata di ieri, 30 maggio, Guido Grassi Damiani è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente del Gruppo Damiani riceve quindi la prestigiosa nomina grazie agli eccellenti risultati raggiunti nell’attività di impresa, per il suo contributo nell’esportazione e valorizzazione del Made In Italy nel mondo e per il suo impegno e la sua responsabilità etica e sociale.

«Sono onorato di ricevere questo riconoscimento che nel corso della storia è stato dato a grandi personaggi del mondo economico italiano, pionieri della prima industrializzazione e artefici del “miracolo economico”, eccelsi studiosi, scienziati ed imprenditori capaci di dare un impulso allo sviluppo economico e sociale esprimendo i valori del Made in italy » ha detto Grassi Damiani.

Dalla fine degli anni ’90 Grassi Damiani, ancora molto giovane, assume la direzione dell’azienda e nel corso degli anni ha portato, con i suoi fratelli Giorgio e Silvia, il Gruppo Damiani da meno di 50 ad oltre 180 milioni di euro e i dipendenti da circa 200 ad oltre 700 puntando molto sull' "internazionalizzazione". Sotto la guida della terza generazione il Gruppo Damiani ha aperto i primi negozi creando una rete di oltre 60 boutique dirette situate nelle principali vie dello shopping di lusso nel mondo È attivo nella beneficienza non solo attraverso donazioni, ma anche dedicandosi in prima linea.