Giovedì 4 giugno: i Grigi tornano in campo

ALESSANDRIA - La stagione dell'Alessandria sta per ricominciare. In attesa del consiglio federale dell'8 giugno, che dovrà ratificare la formula dei playoff, anche in versione ridotta, per la serie C, e la data di inizio (probabile 27 o 28) i Grigi ricominceranno gli allenamenti giovedì 4 giugno, al mattino, al centro Michelin.

Saranno sedute individuali, rispettando il protocollo della Figc, approvato dal Comitato tecnico scientifico e dal Governo.

Il centro sarà chiuso al pubblico.