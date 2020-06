Il Museo 'C'era una volta' riapre

il Museo etnografico ‘C'era una volta’ di piazza Gambarina riapre lunedì. Gli ambienti museali sono stati adeguatamente sanificati e attrezzati con i DPI necessari per tutelare i visitatori e i volontari che vi operano. L'orario di apertura per il mese di giugno: dal lunedì al venerdì dalle 90 alle 12; sabato e domenica dalle 15.30 alle 19. L’accesso però è consentito previo appuntamento telefonico al numero 0131/40030 per consentire una maggiore tutela a coloro che vorranno visitare le esposizioni.