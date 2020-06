Sara Errani giocherà per la Canottieri Casale

CASALE - Un colpo di mercato straordinario per la Canottieri Casale: Sara Errani vestirà i colori del circolo casalese. Un corteggiamento iniziato alcuni mesi fa, in cui certo ha avuto un grande ruolo Giulia Gabba, che è legata da un rapporto di grande amicizia iniziato sui campi e proseguito negli anni. Giulia, di recente, era stata sulla sedia da coach al fianco di 'Saretta'.

Ora l'accordo ufficializzato dal club casalese, che ha dato oggi il benvenuto alla vincitrice di tutte le prove dello Slam in doppio. In singolare Errani ha vinto i tornei Wta di Acapulco, Barcellona, Budapest, Palermo, Rio de Janeiro e Dubai. Nel 2014 è stata finalista agli Internazionali d'Italia e, due anni prima, al Roland Garros. E' stata numero 5 in singolo e numero 1 in doppio, senza dimenticare i tre trionfi in Fed Cup con la maglia dell'Italia.