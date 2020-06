Cit, protesta dei dipendenti durante la riunione dei sindaci

NOVI LIGURE - Preoccupati della brutta piega che sta prendendo la situazione dell’azienda, gli autisti e gli altri dipendenti del Cit di Novi Ligure hanno programmato una manifestazione di protesta per domani, lunedì, in concomitanza con la riunione dei sindaci dei 17 Comuni soci e dei rispettivi responsabili del Bilancio. Un appuntamento convocato per provare un ultimo tentativo per scongiurare il fallimento.

Il sit-in si terrà dalle 9 davanti al museo dei Campionissimi ed è stato promosso dai lavoratori per sollecitare i Comuni soci a ripianare i pesanti debiti emersi degli anni compresi tra il 2017 e il 2019, rilevati e segnalati dai contabili dello studio Tortarolo che hanno redatto il piano di ristrutturazione.

La riunione di domani mattina è ritenuta di fondamentale importanza, perché l’unico modo per salvare il Cit è il ripianamento dei debiti e il proseguimento del servizio di trasporto pubblico. Il problema, però, più che politico sembra essere tecnico, perché molti dei debiti emersi nelle scorse settimane non sono stati messi a bilancio al momento opportuno e adesso diventa complicato giustificare un esborso ingente che i 17 Comuni soci devono suddividere in base alle proprie quote. E si parla di un ‘rosso’ di circa un milione e mezzo.