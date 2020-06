Sensibilità 'green' con tre nuovi taxi ibrido-elettrici

ALESSANDRIA - Una nuova sensibilità ‘green’ e un significativo spirito imprenditoriale, soprattutto dopo il periodo di lockdown appena trascorso che ha inciso negativamente sull’economia e sulle attività cittadine. Così il sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco, insieme all’assessore Mattia Roggero hanno presentato i tre nuovi taxi ibrido-elettrici (sui 28 totali in città) di cui si sono dotati i taxisti Maurizio Bensi, Christian Borgoglio e Fabrizio Fornari per l’esercizio della loro attività. Sono due Kia Niro Hybrid e una Nissan Corolla Hybrid che portano un nuovo messaggio alla città che va sempre più verso un “muoversi green, ecologico, ad emissioni zero” come confermato da tutti i rappresentanti.

Uno sforzo imprenditoriale “che mira a guardare oltre, ad investire sulla città e sulla propria attività, nonostante il periodo di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria” come l’ha definito il primo cittadino che si unisce ad una particolare “sensibilità ed attenzione all’ecosistema urbano e alla qualità dell’aria”. Sensibilità che il mondo dei taxisti ha già dimostrato durante i mesi più complicati della pandemia “offrendo gratuitamente il proprio servizio al personale medico-infermieristico da e verso l’Ospedale civile e il Covid-Hospital durante le settimane di massima emergenza” ha ricordato il sindaco Cuttica.

Le iniziative pubbliche

La sensibilità dell’amministrazione comunale per il “muoversi green”, per una rinnovata pianificazione della mobilità urbana ma anche per la qualità dell’ambiente in cui si vive emerge da una serie di altre iniziative in corso come ha ricordato il primo cittadino. “Nuovi mezzi elettrici del trasporto pubblico, colonnine di ricarica per le auto elettriche (grazie ad Amag) e infine Teleriscaldamento che inciderà sull’inquinamento dell’aria”.

Verso il car-sharing?

Ora i taxi ibrido-elettrici e domani lo sviluppo del car-sharing come nelle grandi città? “Si deve andare gradualmente. Per la filosofia del car-sharing ci devono essere le condizioni, che non so se Alessandria oggi possiede” ha risposto Cuttica di Revigliasco. Convinto invece che “l’ibrido e l’elettrico siano i passi giusti che dobbiamo fare in questa città!”.