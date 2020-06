Novi saluta La Piana, prima donna a comandare i carabinieri

NOVI LIGURE — Dopo quattro anni di servizio, il capitano Marzia La Piana lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure per un nuovo incarico. Il sindaco Gian Paolo Cabella l’ha incontrata questa mattina nella sede municipale per porgerle un sentito ringraziamento a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza per il lavoro svolto in questi anni, insieme all’augurio di una brillante prosecuzione di carriera.

Cabella ha messo in evidenza l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato con l'Arma, che ha contribuito a raggiungere importanti risultati nei confronti della sicurezza, e ha sottolineato le grandi doti umane e professionali del capitano La Piana, chiamata in questi anni a esercitare il controllo su un’area vasta e sicuramente non semplice da gestire.

Marzia La Piana ha assunto il comando della Compagnia di Novi Ligure nel settembre del 2016, in sostituzione del maggiore Carlo Giordano (oggi al vertice della Compagnia di Tortona), ed è stata la prima donna a dirigere un comando di Compagnia in provincia.