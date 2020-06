Solidal, la ricerca scientifica in primo piano

ALESSANDRIA - Domani (venerdì) su "Il Piccolo" troverete un inserto estraibile dedicato a Solidal, la fondazione benefica alessandrina fortemente impegnata in ambito sociale, come dimostrato, di recente, con la raccolta fondi (insieme alla Fondazione Cassa di risparmio) per sostenere la sanità provinciale, alla quale è stato destinato oltre un milione di euro.

Le iniziative non si fermano, naturalmente, come ci spiega Antonio Maconi, presidente di Solidal: "L'inserto sul giornale, a cadenza mensile, è dedicato in particolare a 'Soldial per la ricerca', un comitato di Solidal costituito nel novembre 2019 con un accordo con l'Azienda ospedaliera, per sostenere il percorso di accreditamento Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr) e in generale per sostenere la ricerca all'interno dell'ospedale cittadino, senza trascurare il resto della provincia. Dall'altro canto, cerchiamo di rafforzare gli strumenti dell'Azienda per favorire il percorso di integrazione del corso di laurea in Medicina della nostra Università". Da segnalare che a novembre inizio il terzo anno accademico, quello che prevede anche attività all'interno dell'ospedale.

Quello che è successo è straordinario, stupefacente sotto tutti i punti di vista. Nessuno poteva immaginare che una comunità come la nostra rispondesse in questo modo

Del comitato "Solidal per la ricerca" fanno parte il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Giacomo Centini, il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, Luciano Mariano, e l'epidemiologa Marinella Bertolotti: i tre hanno il compito, fra l'altro, di esaminare le richieste e valutare i progetti da finanziare.

"Questo progetto - aggiunge Maconi - precedeva il Covid. Con l'emergenza, c'è stata un'accelerazione notevole, anche perché la Fondazione Cassa di Risparmio ha deciso di sostenere Solidal per questa campagna, con molta convinzione".

Maconi, poi, ricorda la raccolta fondi che ha consentito di raccogliere oltre un milione di euro: "Quello che è successo è straordinario, stupefacente sotto tutti i punti di vista. Nessuno poteva immaginare che una comunità come la nostra rispondesse in questo modo". E questo conferma anche la bontà di Solidal e di Pierangelo Taverna, primo presidente della fondazione benefica e convinto sostenitore del progetto.