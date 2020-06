Alegas e Lions donano 250 visiere mediche alle rsa

ALESSANDRIA - Sono state donate al Cissaca 250 visiere mediche acquistate da Alegas e dai club Lions alessandrini (Lions Club Alessandria Host, Lions Club Alessandria Marengo, Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, Lions Club Bosco Marengo Fraschetta). Le visiere sono state consegnate al presidente del Cissaca, Gianni Ivaldi, nel corso di un incontro nella Sala Giunta del Comune alla presenza del vicesindaco e assessore alle Partecipate, Davide Buzzi Langhi.

Erano presenti, inoltre, Andrea Innocenti, amministratore unico di Alegas, Alfredo Canobbio, governatore del Distretto Lions 108 IA2 che raggruppa le province di Alessandria, Genova e La Spezia e Walter Giacchero, presidente Lions Club zona di Alessandria. Hanno partecipato all’incontro anche rappresentanti del Leo Club di Alessandria.

Il Cissaca provvederà ora a distribuire le visiere ricevute nelle rsa della città.

“Questa donazione è un atto concreto e generoso per esprimere il sostegno e la vicinanza agli operatori impegnati, in prima linea, in questo momento di difficile emergenza sanitaria, per la tutela della salute della nostra comunità – ha commentato il sindaco Gianfranco di Revigliasco con il vicesindaco Davide Buzzi Langhi –. L’attenzione alle nostre rsaè segno di apprezzamento e di stima per il grande lavoro svolto in questi mesi all’interno di realtà particolarmente colpite,a livello territoriale. Si tratta dell’ennesima azione di supporto e di aiuto da parte di aziende e del settore privato, un segnale ulteriore della sinergia di intenti e di iniziative che anima la nostra comunità e che non può che portare ottimi risultati a beneficio comune’.

“Alegas – ha commentato l’amministratore unico della Società, Andrea Innocenti - da sempre impegnata a sostenere le iniziative sociali del territorio ha deciso di dare il proprio contributo per aiutare gli addetti delle Residenze Sanitarie Assistenziali della città, che tanto sono state sotto pressione in questi mesi così difficili.”

“Questa donazione dei Lions Club a favore degli operatori sanitari delle case di riposo - dichiarano il Governatore, Alfredo Canobbio, e il presidente di zona, Walter Giacchero - si aggiunge alle molteplici attività messe in campo in occasione della pandemia: dalla donazione di attrezzature e presidi sanitari agli ospedali al sostegno alle famiglie in difficoltà con le borse della spesa Lions e la colletta di prodotti per l'infanzia nella farmacie. I Lions confermano il loro grande impegno a favore di quanti sono nella difficoltà e nella sofferenza."

Il presidente del Cissaca, Gianni Ivaldi, che ha ricevuto il dono ha così concluso: “Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale di Alessandria, Alegas e gli amici Lions per il grande gesto di solidarietà e per il bellissimo rapporto sinergico e costruttivo che si è instaurato a favore della Nostra Comunità. Desideriamo fare rete sul nostro territorio, condividere energie e risorse per affrontare meglio insieme questo periodo di grande difficoltà”.