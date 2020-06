Lunedì l'ultimo saluto a Enzino Spinello

ALESSANDRIA - Sarà lunedì 29 il giorno dell'ultimo saluto a Enzino Spinello, grande tifoso dei Grigi e anima della Gradinata Nord, deceduto ieri sera all'ospedale di Alessandria. La funzione sarà alle 16, nella chiesa di San Pio V.

Moltissime le testimonianze e le immagini pubblicate in queste ore. "Ciao Enzino, sei stato un guerriero fino alla fine" scrive Claudia Raspini. E Massimo Castelli sottolinea: "Una persona qualsiasi, con tutte le sfortune che hai avuto, sarebbe impazzita. Tu no, riuscivi a sdrammatizzare e riderci su". Rubens Pasino racconta un aneddoto, all'uscita da San Siro, per la semifinale di Tim Cup. "Avevi la bandiera gialloblù. Ti avevo detto: accidenti, Enzino, hai il vessillo del mio Modena, sei un grande. In quel chilometro e mezzo, dalla curva ai pullman, abbracciati, mi avevi spiegato che era la bandiera dei 'fratelli' del Toulon".

Anche la società grigia, sul suo sito, ha dedicato un pensiero, per esprimere "il dolore profondo e la grande malinconia di tutta l'Alessandria calcio nel ricordo del caro Enzino Spinello"