Fango sulla targa, ma la moto è pulita: centauro denunciato

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi, il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme è intervenuto nei confronti di un motociclista alla guida di una moto di grossa cilindrata la cui targa risultava illeggibile perché oscurata da residui fangosi.

Il centauro, un quarantacinquenne di Alessandria, alla richiesta di spiegazioni, non è riuscito a giustificare il motivo per il quale, mentre tutta la motocicletta appariva particolarmente lucente e pulita, la targa si presentava invece sporca e di fatto illeggibile a causa del fango.

Dunque, in mancanza di valide motivazioni, gli operatori hanno acquisito dapprima le immagini del mezzo e della relativa targa ed in un secondo momento, anche in considerazione delle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la targa identificativa di un veicolo deve considerarsi "atto amministrativo" finalizzato ad identificare pubblicamente quel mezzo allorquando si trovi a circolare sulla pubblica strada, hanno denunciato il motociclista all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 490 del Codice Penale.