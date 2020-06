Accordo con i giocatori in scadenza: contratto fino al 31 agosto

ALESSANDRIA - La Figc ha deciso la possibilità, per i contratti in scadenza il 30 giugno, di raggiungere un accordo sulla proroga fino al 31 agosto, tra società e giocatori. Intesa che l'Alessandria ha raggiunto con tutti gli elementi che avrebbero chiuso il loro rapporto proprio oggi: Gazzi, Sartore, Gjura, Crisanto e Sciacca.

Il prolungamento vale anche per i nove prestiti, rinnovati fino al 31 agosto con le società di appartenenza: Valentini, Cleur, Dossena, Eleuteri, Celia, Gilli, Gonnelli, Eusepi e Martignago.

Anche il Siena ha comunicato oggi di aver spostato di due mesi tutte le posizioni in scadenza. In alcune società (Triestina, Catania) coinvolte nei playoff, invece, alcuni calciatori non hanno accettato le condizioni e, quindi, non giocheranno gli spareggi.