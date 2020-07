Addio al medico Giorgio Montanaro

ALESSANDRIA - Alessandria piange il medico Giorgio Montanaro, scomparso oggi a 77 anni dopo settimane di coma per via di un incidente motociclistico. Ex primario di Medicina dell'ospedale alessandrino in pensione dal 2005, e molto attivo anche nel volontariato con l'attività in Somalia, lascia i tre figli Andrea, Matteo e Carlo.