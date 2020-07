Moto contro auto tra Cereseto e Moncalvo

MONCALVO (At) - Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina alle 9.45 sulla strada Provinciale 457 tra Cereseto e Moncalvo, all'altezza della deviazione per Salabue. Coinvolte un auto e una motocicletta che, dalle prime ricostruzioni, l'avrebbe tamponata. Ferito in modo lieve il centauro, trasportato all'ospedale di Casale per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Moncalvo.