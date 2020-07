Muore mentre fa colazione al bar

NOVI LIGURE — Stramazza a terra, stroncato da infarto, mentre sta facendo colazione al bar Elvezia di Novi Ligure, davanti a centinaia di visitatori del mercato di viale Saffi e dell’adiacente mercato alimentare di via Garibaldi.

Questa la tragica fine avvenuta pochi minuti fa di Giovanni Caponeto, un uomo di 83 anni che risiedeva a Vignole Borbera.

Questa mattina è sceso in città accompagnato dalla badante e i due si sono seduti nel dehors esterno del bar pasticceria Elvezia per fare colazione con cappuccino e brioche al tavolo: mentre stavano effettuando la consumazione, all’improvviso l'uomo è crollato a terra dalla sedia. Sono immediatamente intervenuti i titolari del locale, alcuni avventori e gli agenti della Polizia municipale in servizio nel vicino mercato.

Hanno prestato i primi soccorsi all’anziano in attesa dell’arrivo dell’equipe medica della Croce Rossa giunta in pochi minuti, ma ormai per Caponeto non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato trasportato all’obitorio in attesa delle disposizioni del magistrato. Sul posto è giunta anche la figlia.