Il mondo migliore di Matteo che gira col cane

FUBINE - Matteo è partito da Lecco a inizio maggio, affiancato da Mira, splendido lupo cecoslovacco. Gira a piedi per il Nord Ovest, chiedendo ospitalità, che quasi sempre trova. Ha modi garbati e convinzioni, un po' spirituali e un po' filosofiche, che lo inducono a mettersi in cammino "per un mondo migliore". Lo abbiamo incontrato tra Quargnento e Fubine.