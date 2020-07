Giovedì contro il Carpi. Alle 20.30

ALESSANDRIA - Il sorteggio ha detto Carpi. Il primo turno della fase nazionale dei playoff sarà Carpi - Alessandria, giovedì 9 luglio, alle 20.30.

Gli emiliani hanno chiuso al terzo posto nel girone B e, in un primo tempo, erano stati indicati come la quarta promossa, se il campionato si fosse interrotto. Ma la C è ripartita e l'algoritmo li ha collocati in terza posizione, una delle cinque teste di serie.

Per Andrea Arrighini, soprattutto, sarà una sfida speciale, da ex

Gli altri abbinamenti sono Juve U23 - Padova (al Moccagatta), Renate - Novara, Monopoli - Ternana e Potenza - Triestina.