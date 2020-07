Paura per l’esplosione in una casa in pietra

GAVI - Vigili del fuoco al lavoro dopo l’esplosione in una casa in pietra avvenuta in serata. I pompieri hanno transennato la zona, sono in corso i sopralluoghi necessari a capire cos’è accaduto.

Al momento non si conoscono molti particolari. Dalle prime informazioni apprese, sembra che la deflagrazione sia avvenuta a causa dei una fuga di gas. Ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Fortunatamente non si registrano feriti, e l’occupante era fuori casa. È stato rintracciato in un paese vicino.

Seguono aggiornamenti.