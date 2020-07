Al via la rassegna ‘Cinema Sotto le Stelle’

ALESSANDRIA - A partire da venerdì 10 luglio prenderà avvio la rassegna Cinema sotto le Stelle che si svolgerà in Cittadella. I cancelli della fortezza saranno aperti dalle 20.30 per consentire al pubblico di raggiungere la platea. I posti a sedere saranno assegnati dal personale addetto in fase di acquisto del biglietto. Sulla base delle disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, i posti saranno limitati a 199 unità. Non sono previsti posti in piedi.

L’accesso in Cittadella, come di consueto, sarà esclusivamente pedonale. Le persone con ridotta mobilità potranno accedere alla fortezza con la propria auto senza sosta (ingresso per il tempo necessario ad arrivare alla biglietteria) o sosta in posti riservati all’interno della fortezza per le persone con ridotta mobilità in possesso di valida certificazione. La vendita dei biglietti sarà a cura dell'associazione Zampanò che si occuperà anche della gestione ed organizzazione della platea.

Le proiezioni avranno inizio alle 21.30-21.45. Posto unico: 4,50 euro.

Il programma

luglio

venerdì 10 Piccole donne

domenica 12 Dolittle

martedì 14 Jojo Rabbit

venerdì 17 Joker

domenica 19 Pinocchio

martedì 21 Odio l’estate

venerdì 24 Figli

domenica 26 Sonic – il film

martedì 28 Parasite

venerdì 31 Gli anni più belli

agosto

domenica 2 La dea fortuna

martedì 4 C'era una volta a… Hollywood

venerdì 7 La belle epoque

domenica 9 Judy

martedì 11 L’ufficiale e la spia

venerdì 14 Ritratto della giovane in fiamme

domenica 16 Un giorno di pioggia a New York

martedì 18 Martin Eden

venerdì 21 Hammamet

domenica 23 The farewell – una bugia buona

martedì 25 La vita invisibile di Euridice Gusmao

venerdì 28 Mio fratello rincorre i dinosauri

domenica 30 Tutto il mio folle amore