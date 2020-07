Le cozze con zenzero e arance? L'ideale per stupire anche in questa stagione

Storie e leggende sulle cozze? Ce ne sono tantissime, ma la realtà è che si tratta di un alimento buono, capace di sorprendere e di soddisfare anche i palati più esigenti. Diego Bongiovanni vuole proporci una versione decisamente estiva, con lo zenzero e con le arance, per mettere in tavola un piatto gustoso e frizzante, ideale per le alte temperature di questi mesi. L'abbinamento migliore? La nostra Stefania non ha dubbi: un Muller-Thurgau è sicuramente la scelta più azzeccata, anche per la diretta corrispondenza degli agrumi. Non resta che provare.